ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предвыборная программа кандидата в депутаты Натальи Книги

29.10.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

Предвыборная программа кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89 Книги Натальи Ивановны

Предвыборная программа кандидата в депутаты Натальи КнигиРаботая вместе, сделаем нашу жизнь лучше!

Уважаемые избиратели!

Искренне благодарю вас за оказанное мне доверие, за вашу поддержку в выдвижении кандидатом в депутаты.

Сама родилась и живу в Кличевском районе. По профессии педагог, работаю в школе 23 года, прошла путь от учителя до директора. Являюсь членом Белорусского профессионального союза работников образования и науки, активно участвую в деятельности районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь». Замужем, есть сын.

Как учитель, я знаю, что одна из важнейших тем для нас — образование и здоровье молодого поколения.

Как педагог и руководитель, вижу и понимаю проблемы системы образования. Образование должно быть доступным и качественным, и учебники и программы должны этому соответствовать.

Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей в занятия спортом, патриотическое воспитание подрастающего поколения — реальная необходимость настоящего времени.

Спорт в нашей жизни должен стать массовым. Я буду отстаивать интересы избирателей при составлении всех программ, направленных на развитие спортивной инфраструктуры.

Считаю первостепенно важным повышение престижа профессии учителя путем материального и морального стимулирования, совершенствования материально-технической базы учреждений образования, поднятием порога проходного балла для поступления в педагогические учебные заведения.

Будущее государства зависит от того, насколько быстро включится молодежь в основные процессы жизнедеятельности. Очень важно содействовать закреплению молодых специалистов на первом рабочем месте через создание условий для совершенствования профессиональной деятельности, карьерного роста, доступности жилья и отдыха.

Я буду поддерживать развитие программ по поддержке семейного благополучия: совершенствование вопросов жилищной политики путем предоставления доступных кредитов, развитие ипотеки и индивидуального домостроения. Крепкие и счастливые семьи — главная сила и опора нашего общества. В то же время, несмотря на значимость экономической основы семьи, необходимо уделить внимание психологической устойчивости и стабильности семейного благополучия.

Совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения — первостепенная задача, требующая пристального внимания.

Кроме этого, для жителей малых населенных пунктов должна быть возможность быстро и качественно получать квалифицированную медицинскую помощь. Необходимо наладить работу с населением в части профилактики заболеваний, должна быть доступность информации о способах их диагностики.

Серьезные проблемы для наших районов — благоустройство территорий и дорог, вопросы водоснабжения и качества воды. В связи с этим буду содействовать решению вопросов, связанных с реализацией программы «Чистая вода», способствовать увеличению финансирования, направленного на ремонт дорожного покрытия не только на улицах райцентров и агрогородков, но и в отдаленных населенных пунктах.

Наша действительность ставит перед нами необходимость развития новых подходов к организации занятости и самозанятости населения. Я буду способствовать продвижению проектной деятельности в целях устойчивого развития регионов, входящих в округ.

Необходимо создавать условия и привлекать к реализации местных инициатив для развития малого и среднего бизнеса в наших районах иностранных и отечественных инвесторов.

Уважаемые избиратели! У нас общие представления о будущем страны, общие планы. Мы едины в самом главном: мы хотим счастья нашей стране, и мы ее любим. И все хорошие дела мы должны делать по зову сердца!

Я буду честно и добросовестно работать в Парламенте, представлять интересы жителей Глусского, Кличевского и Осиповичского районов. Ни одно ваше обращение не останется без должного внимания.

Только вместе мы сделаем жизнь в наших районах лучше!

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предвыборная программа кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вслед за убийством лидера ИГИЛ американцы уничтожили и его "правую руку"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика