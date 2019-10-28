Предвыборная программа кандидата в депутаты Натальи Книги

Источник материала: Асiповiцкi край

Предвыборная программа кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89 Книги Натальи Ивановны

Работая вместе, сделаем нашу жизнь лучше!

Уважаемые избиратели!

Искренне благодарю вас за оказанное мне доверие, за вашу поддержку в выдвижении кандидатом в депутаты.

Сама родилась и живу в Кличевском районе. По профессии педагог, работаю в школе 23 года, прошла путь от учителя до директора. Являюсь членом Белорусского профессионального союза работников образования и науки, активно участвую в деятельности районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь». Замужем, есть сын.

Как учитель, я знаю, что одна из важнейших тем для нас — образование и здоровье молодого поколения.

Как педагог и руководитель, вижу и понимаю проблемы системы образования. Образование должно быть доступным и качественным, и учебники и программы должны этому соответствовать.

Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей в занятия спортом, патриотическое воспитание подрастающего поколения — реальная необходимость настоящего времени.

Спорт в нашей жизни должен стать массовым. Я буду отстаивать интересы избирателей при составлении всех программ, направленных на развитие спортивной инфраструктуры.

Считаю первостепенно важным повышение престижа профессии учителя путем материального и морального стимулирования, совершенствования материально-технической базы учреждений образования, поднятием порога проходного балла для поступления в педагогические учебные заведения.

Будущее государства зависит от того, насколько быстро включится молодежь в основные процессы жизнедеятельности. Очень важно содействовать закреплению молодых специалистов на первом рабочем месте через создание условий для совершенствования профессиональной деятельности, карьерного роста, доступности жилья и отдыха.

Я буду поддерживать развитие программ по поддержке семейного благополучия: совершенствование вопросов жилищной политики путем предоставления доступных кредитов, развитие ипотеки и индивидуального домостроения. Крепкие и счастливые семьи — главная сила и опора нашего общества. В то же время, несмотря на значимость экономической основы семьи, необходимо уделить внимание психологической устойчивости и стабильности семейного благополучия.

Совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения — первостепенная задача, требующая пристального внимания.

Кроме этого, для жителей малых населенных пунктов должна быть возможность быстро и качественно получать квалифицированную медицинскую помощь. Необходимо наладить работу с населением в части профилактики заболеваний, должна быть доступность информации о способах их диагностики.

Серьезные проблемы для наших районов — благоустройство территорий и дорог, вопросы водоснабжения и качества воды. В связи с этим буду содействовать решению вопросов, связанных с реализацией программы «Чистая вода», способствовать увеличению финансирования, направленного на ремонт дорожного покрытия не только на улицах райцентров и агрогородков, но и в отдаленных населенных пунктах.

Наша действительность ставит перед нами необходимость развития новых подходов к организации занятости и самозанятости населения. Я буду способствовать продвижению проектной деятельности в целях устойчивого развития регионов, входящих в округ.

Необходимо создавать условия и привлекать к реализации местных инициатив для развития малого и среднего бизнеса в наших районах иностранных и отечественных инвесторов.

Уважаемые избиратели! У нас общие представления о будущем страны, общие планы. Мы едины в самом главном: мы хотим счастья нашей стране, и мы ее любим. И все хорошие дела мы должны делать по зову сердца!

Я буду честно и добросовестно работать в Парламенте, представлять интересы жителей Глусского, Кличевского и Осиповичского районов. Ни одно ваше обращение не останется без должного внимания.

Только вместе мы сделаем жизнь в наших районах лучше!