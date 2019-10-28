Транспортный коллапс на Дзержинского: из-за аварии движение по проспекту парализовано

Источник материала: Tut.by

Из-за ДТП движение по проспекту Дзержинского со стороны проспекта Жукова в направлении улицы Алибегова парализовано, образовался серьезный затор.





Авария произошла 29 октября, около 17.20, на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гурского. По предварительной информации, водитель легковушки ехал со стороны улицы Уманской и при повороте налево на проспект зацепил троллейбус.

В результате столкновения троллейбус заблокировал движение по проспекту Дзержинского в направлении МКАД. Пробка растянулась до проспекта Жукова.

AUTO.TUT.BY рекомендует учитывать данную информацию при планировании и выборе маршрута движения.