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Транспортный коллапс на Дзержинского: из-за аварии движение по проспекту парализовано
Источник материала: Tut.by
Из-за ДТП движение по проспекту Дзержинского со стороны проспекта Жукова в направлении улицы Алибегова парализовано, образовался серьезный затор.
Авария произошла 29 октября, около 17.20, на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гурского. По предварительной информации, водитель легковушки ехал со стороны улицы Уманской и при повороте налево на проспект зацепил троллейбус.
В результате столкновения троллейбус заблокировал движение по проспекту Дзержинского в направлении МКАД. Пробка растянулась до проспекта Жукова.
AUTO.TUT.BY рекомендует учитывать данную информацию при планировании и выборе маршрута движения.
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В результате столкновения троллейбус заблокировал движение по проспекту в сторону МКАД.
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