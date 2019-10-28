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В Жодино взорвался котел, есть жертвы
Источник материала: БДГ
О взрыве котла в жодинской организации сообщает пресс-служба Следственного комитета в
Трагическое происшествие случилось 29 октября в котельной на территории организации в Жодино. Один человек погиб, четверо срочно доставлены в больницу.
Проводятся следственные действия, назначены экспертизы, ведется расследование. Выясняются обстоятельства ЧП.
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О взрыве котла в жодинской организации сообщает пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.
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