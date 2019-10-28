Лукашенко пообещал ответить на размещение американских танков в Литве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Размещение американских танков на границе с Беларусью сегодня обсудил с силовиками президент Александр Лукашенко. Бронетанковая техника и около 500 военных переброшены на полигон Побрадэ в Литве, а это рядом со строящейся белорусской атомной станцией , передает «МИР 24».

«Это, конечно, бронетанковый кулак. Не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин – это просто смешно против белорусской армии. Мы же, как я часто говорю, четыре модернизации своей армии провели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы, не дай бог, сможем столкнуться. Мы к этому готовились. Поэтому 30 танков просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять этим людям», – отметил белорусский лидер.

«Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать»», – продолжил он.

Лукашенко отметил, что разведка фиксирует все перемещения военных, и напомнил об уроках истории, в частности, Великой Отечественной войны.