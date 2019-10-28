Спартакиада работников отрасли ФК

VII Спартакиада работников физической культуры спорта и туризма проходила традиционно на спортивных объектах ГУ «Минская областная спортивно-оздоровительная база «Галактика» Воложинского района.
Наш район представляли специалисты управления образования и государственных учреждений «Физкультурно-оздоровительный центр «Единство» Дзержинского района», «Детско-юношеская спортивная школа Дзержинского района».
И, как итог, у нас:
1 место — «Туристическая эстафета»;
2 место — «Парковый волейбол»;
2 место — «Толкание бревна»;
2 место — конкурс «Визитка»;
3 место — «Перетягивание каната».