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Новая Skoda Octavia: известны технические подробности

29.10.2019 17:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До премьеры Octavia следующего поколения остается без малого две недели, а значит, самое время посмотреть очередной выпуск «сериала» про будущую новинку. Вслед за дизайнерскими скетчами лифтбека Skoda обнародовала снимки прототипов универсала Octavia в пестром камуфляже.


Кроме изображений на этот раз чехи рассекретили и кое-какие цифры. Так, известно, что габариты Octavia со сменой поколения изменятся незначительно: машина станет на пару сантиметров длиннее (4689 мм) и на 1,5 см шире (1829 мм) — причем показатели длины и ширины у литфбека и универсала идентичны. Неизменной останется колесная база, которая, как и у предшественника, равна 2686 мм. При этом на заднем ряду все равно станет вольготнее — места для ног станет больше на 78 мм.


Станет вместительнее и багажник — у лифтбека объем составит 600 л, а у Octavia Combi 640 л. Также разработчики поработали над улучшением аэродинамики — коэффициент Cd у лифтбека равен 0,24 (это меньше, чем у нового Volkswagen Golf), а у универсала 0,26. Вся светотехника Octavia уже «в базе» переведена на диоды.

Гамма двигателей новой Octavia наряду с бензиновыми и дизельными моторами будет включать и гибридные установки — их модель Skoda разделит с Golf восьмого поколения. В частности, это две модификации с «подзаряжаемыми» гибридами (204 и 245 лошадиных сил), которые получат турбомотор 1.4 TSI и встроенный в 6-ступенчатый «робот» электродвигатель, а также версии с двигателями 1.0 TSI (110 сил) и 1.5 TSI (150 сил) с электрическим довеском, включающим стартер-генератор с ременным приводом и компактную литий-ионную батарею в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». Эти же моторы будут доступны и без гибридного довеска, но в связке с 6-ступенчатой «механикой».

Также для Octavia предложат двухлитровый бензиновый турбомотор TSI (190 сил) в комбинации с 7-ступенчатым «преселективом» и полным приводом, новый дизель 2.0 TDI с отдачей от 115 до 200 сил, а также вариант на природном газе с 1,5-двигателем TSI (130 «лошадок») и тремя баллонами метана (17,7 кг).

По всей видимости, 11 ноября в Праге Skoda покажет именно универсальную Octavia Combi, а лифтбек нового поколения подоспеет несколькими неделями позже.

 
 
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Вслед за дизайнерскими скетчами лифтбека Skoda обнародовала снимки прототипов универсала Octavia в пестром камуфляже. Стали известны и кое-какие цифры о будущей...
 
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