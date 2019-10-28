«Украина в очереди стоит». Профсоюзы опасаются, что взлетят цены на картошку, как было с капустой

Источник материала: Tut.by

В Беларуси может существенно подорожать картошка, прогнозируют в Федерации профсоюзов. «На стоимости продукции сказывается и отсутствие каких-либо ограничений на экспорт. Так, белокочанная капуста подорожала на 200%, после того как большую часть продукции вывезли в Российскую Федерацию три крупных оптовика. Сейчас схожая ситуация может повториться и с картошкой, которую активно продают в Украину», — сказал изданию mlyn.by председатель ФПБ Михаил Орда. Власти, профсоюзы, фермеры и торговые сети на этой неделе намерены обсудить цены на сельхозпродукцию в Беларуси.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Напомним, сегодня Александр Лукашенко поручил заполнить хранилища картошкой. «И не только для своего населения на зиму, но и чтобы продать попозже по весне за хорошую цену эту картошку», — сказал глава государства.

Однако в Федерации профсоюзов опасаются, что из-за этой самой «приличной цены» в Украине большая часть нашего урожая уедет к соседям. А весной 2020 года белорусам придется платить за картошку, как этой весной за капусту — на 200% больше в сравнении с осенью.

— Осенью, когда овощей в избытке и цена низкая, их скупают крупные оптовики, хранят на складах, а затем продают подороже, — пояснил председатель ФПБ Михаил Орда. — На стоимости продукции сказывается и отсутствие каких-либо ограничений на экспорт. Так, белокочанная капуста подорожала на 200%, после того как большую часть продукции вывезли в Российскую Федерацию три крупных оптовика. Сейчас схожая ситуация может повториться и с картошкой, которую активно продают в Украину.

Весенний значительный рост цен был замечен и на другую сельхозпродукцию, к примеру морковь, лук.

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также представители крупнейших торговых сетей собираются обсудить, как сформировать справедливую цену на сельхозпродукцию.

— Одна из мер, которая позволит нивелировать негативные внешние факторы, — это заключение долгосрочных контрактов с фиксированной ценой между сельхозпроизводителями и торговыми сетями. Подобная практика существуют в других странах, и мы активно обсуждаем такую форму взаимодействия с участниками рынка. Это позволит избежать значительного колебания цен и дефицита в данной группе товаров вне зависимости от сезона, — рассказал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

Интересно, что в самой Украине производители жалуются на падение цен на картошку, а также плохой сбыт отечественной продукции.

Интересно, что в Украине картошка стала самым подорожавшим с начала 2019 года социальным продуктом. Она прибавила в цене 57% и на 1 октября стоила 16,3 гривны за килограмм (1,33 рубля). А с середины месяца она начала дешеветь и упала в цене на 8% — до 8 — 11 гривен за кило (0,65 — 0,9 рубля), пишет деловое интернет-издание ubr.ua. Украинские производители картофеля связывают это с тем, что предложение на рынке за счет регулярных импортных поставок остается высоким. А интерес к товару снизился. Но даже несмотря на это, цены на этот товар остаются рекордно высокими.