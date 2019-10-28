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С 1 ноября в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума, вместе с ним – пенсии и пособия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 ноября уже третий раз в 2019 году будет повышен размер бюджета прожиточного минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В среднем на душу населения он составит почти 232 рубля.
Пропорционально росту этого показателя изменятся пенсии, различные доплаты и надбавки к ним, а также пособия по уходу за инвалидами и семьям, воспитывающим детей.
Бюджет прожиточного минимума пересматривается раз в три месяца, поэтому новые его размеры будут действовать до конца января.
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Новости Беларуси. 1 ноября уже третий раз в 2019 году будет повышен размер бюджета прожиточного минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В среднем на...
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