С 1 ноября в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума, вместе с ним – пенсии и пособия

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 ноября уже третий раз в 2019 году будет повышен размер бюджета прожиточного минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В среднем на душу населения он составит почти 232 рубля.

Пропорционально росту этого показателя изменятся пенсии, различные доплаты и надбавки к ним, а также пособия по уходу за инвалидами и семьям, воспитывающим детей.





Бюджет прожиточного минимума пересматривается раз в три месяца, поэтому новые его размеры будут действовать до конца января.