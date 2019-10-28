В Беларуси ограничили дополнительные платежи и штрафы по микрозаймам

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дополнительные платежи и штрафы по микрозаймам будут ограничены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 октября специалисты Нацбанка рассказали о новых правилах, которые начнут действовать в 2020 году.

Обязательства заемщика будут состоять исключительно из основной суммы, процентов и – в случае нарушения договора – штрафов. Договор не может включать другие платежи: например, комиссии или повышенные проценты при просрочке. Сами проценты ограничены дополнительно.





Их сумма за все время не может превысить двукратный размер предоставленного микрозайма, а неустойка не может быть больше его половины. При этом процентную ставку регулятор ограничил еще полгода назад.

Все это соответствует передовому международному опыту и сделано для снижения долговой нагрузки на потребителей услуг микрофинансовых организаций.