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В Беларуси ограничили дополнительные платежи и штрафы по микрозаймам

29.10.2019 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дополнительные платежи и штрафы по микрозаймам будут ограничены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 октября специалисты Нацбанка рассказали о новых правилах, которые начнут действовать в 2020 году.

Обязательства заемщика будут состоять исключительно из основной суммы, процентов и – в случае нарушения договора – штрафов. Договор не может включать другие платежи: например, комиссии или повышенные проценты при просрочке. Сами проценты ограничены дополнительно.

В Беларуси ограничили дополнительные платежи и штрафы по микрозаймам

Их сумма за все время не может превысить двукратный размер предоставленного микрозайма, а неустойка не может быть больше его половины. При этом процентную ставку регулятор ограничил еще полгода назад.

Все это соответствует передовому международному опыту и сделано для снижения долговой нагрузки на потребителей услуг микрофинансовых организаций.

О других новостях экономики за 29 октября читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Дополнительные платежи и штрафы по микрозаймам будут ограничены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 октября специалисты Нацбанка...
 
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