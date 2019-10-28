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Очень ядовитая змея преследовала мужчину, который должен был её словить
Источник материала: СТВ
Ядовитая змея преследовала мужчину, которого наняли для ее поимки.
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Змея была не в настроении шутить, потому что ее уже преследовали собаки, поэтому рептилия решила обороняться. Она помчалась на мужчину с поднятой над землей головой, открытым ртом и обнаженными клыками.
По словам змеелова, если после укуса рептилии вас не доставят в больницу, то скорее всего вы умрете.
Харрисон также отметил, что такое поведения для змеи нетипично. Но ее можно понять – сначала за ней гнались собаки, потом мужчина, чтобы схватить.
«Я просто схватил ее, бросил в сумку и выпустил в другом месте».
Сотрудники Мельбурнского университета рассказали, что этот вид является причиной более 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии. Рептилии известны тем, что без колебаний будут кусать, если чувствуют угрозу.
Тони Харрисон добавил, что «это защита, а не агрессия, поэтому мы отлавливаем змей, которые не хотят, чтобы их трогали и спасают себя изо всех сил».
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Ядовитая змея преследовала мужчину, которого наняли для ее поимки. По информации Daily Mail, 52-летний Тони Харрисон из Австралии должен был поймать восточную...
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