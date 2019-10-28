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Очень ядовитая змея преследовала мужчину, который должен был её словить

29.10.2019 17:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ядовитая змея преследовала мужчину, которого наняли для ее поимки.

По информации Daily Mail, 52-летний Тони Харрисон из Австралии должен был поймать восточную коричневую змею – одну из самых ядовитых рептилий в мире.

Змея была не в настроении шутить, потому что ее уже преследовали собаки, поэтому рептилия решила обороняться. Она помчалась на мужчину с поднятой над землей головой, открытым ртом и обнаженными клыками.

Очень ядовитая змея преследовала мужчину, который должен был её словить

По словам змеелова, если после укуса рептилии вас не доставят в больницу, то скорее всего вы умрете.

Харрисон также отметил, что такое поведения для змеи нетипично. Но ее можно понять – сначала за ней гнались собаки, потом мужчина, чтобы схватить.

«Я просто схватил ее, бросил в сумку и выпустил в другом месте».

Экзотика рядом. Пять редких рептилий, от которых вы ужаснётесь, но потом всё равно их полюбите  

Сотрудники Мельбурнского университета рассказали, что этот вид является причиной более 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии. Рептилии известны тем, что без колебаний будут кусать, если чувствуют угрозу.

Очень ядовитая змея преследовала мужчину, который должен был её словить
Ловец змей

Тони Харрисон добавил, что «это защита, а не агрессия, поэтому мы отлавливаем змей, которые не хотят, чтобы их трогали и спасают себя изо всех сил».  

Мама сфотографировала детей на прогулке и ужаснулась, посмотрев дома на снимок (читать далее).  

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Ядовитая змея преследовала мужчину, которого наняли для ее поимки. По информации Daily Mail, 52-летний Тони Харрисон из Австралии должен был поймать восточную...
 
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