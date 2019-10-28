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Как защитить свою дачу от кражи? Советы правоохранителей

29.10.2019 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С начала 2019 года в Минской области зафиксировано более 370 случаев хищения из дачных домов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как отмечают правоохранители, значительное количество происшествий происходит осенью и зимой, когда хозяева отсутствуют.

Как защитить свою дачу от кражи? Советы правоохранителей

Павел Шишкевич, заместитель начальника Березинского РОВД:
Основной причиной совершения хищения из дачных домов является то, что хозяева беспечно оставляют свое имущество в домах и уезжают. При этом такие дорогостоящие вещи, как бензотримеры, бензокосы, спортивные горные велосипеды и иное имущество, оставляют у себя в дачных домах.

Для того, чтобы избежать кражи имущества, правоохранители рекомендуют не оставлять на долгое время ценные вещи на дачах, а также оборудовать дом сигнализацией.

Как защитить свою дачу от кражи? Советы правоохранителей

Люди в материале: Павел Шишкевич
 
 
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Новости Беларуси. С начала 2019 года в Минской области зафиксировано более 370 случаев хищения из дачных домов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как отмечают...
 
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