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Как защитить свою дачу от кражи? Советы правоохранителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С начала 2019 года в Минской области зафиксировано более 370 случаев хищения из дачных домов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как отмечают правоохранители, значительное количество происшествий происходит осенью и зимой, когда хозяева отсутствуют.
Павел Шишкевич, заместитель начальника Березинского РОВД:
Для того, чтобы избежать кражи имущества, правоохранители рекомендуют не оставлять на долгое время ценные вещи на дачах, а также оборудовать дом сигнализацией.
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Новости Беларуси. С начала 2019 года в Минской области зафиксировано более 370 случаев хищения из дачных домов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как отмечают...
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