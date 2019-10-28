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32-летний минчанин организовал лабораторию по выращиванию марихуаны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минском районе правоохранители ликвидировали лабораторию по выращиванию марихуаны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она располагалась в подвальном помещении частного дома.
Хозяин – 32-летний минчанин – предусмотрел все нюансы выращивания растения: от уровня освещенности до системы полива. Во время обыска было найдено 50 граммов уже готового продукта, а также рассада и удобрения.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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Новости Беларуси. В Минском районе правоохранители ликвидировали лабораторию по выращиванию марихуаны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она располагалась в...
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