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«На 99 % готовы». Минск примет этап Кубка мира по велотреку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске время большого велотрека. Старт новому олимпийскому сезону будет дан именно на столичном велотреке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В этом виде спорта наступает решающий момент в борьбе за лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Впереди 6 этапов Кубка мира, на которых будет идти борьба за рейтинговые очки.
Алексей Иванов, директор этапа Кубка мира в Минске:
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Новости Беларуси. В Минске время большого велотрека. Старт новому олимпийскому сезону будет дан именно на столичном велотреке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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