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«На 99 % готовы». Минск примет этап Кубка мира по велотреку

29.10.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске время большого велотрека. Старт новому олимпийскому сезону будет дан именно на столичном велотреке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«На 99 % готовы». Минск примет этап Кубка мира по велотреку

В этом виде спорта наступает решающий момент в борьбе за лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Впереди 6 этапов Кубка мира, на которых будет идти борьба за рейтинговые очки.

«На 99 % готовы». Минск примет этап Кубка мира по велотреку

Алексей Иванов, директор этапа Кубка мира в Минске:
Опыт у нас большой, постараемся сделать что-то лучше. Могу сказать, что сегодня мы, ну на 100 % никогда не бывает, но на 99 % готовы к проведению этого этапа Кубка мира. Он играет очень большую роль, потому что в отличие от предыдущих этапов, это последние 6 этапов, где будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры в Токио.

Люди в материале: Алексей Иванов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске время большого велотрека. Старт новому олимпийскому сезону будет дан именно на столичном велотреке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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