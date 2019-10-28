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«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта

29.10.2019 17:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почти 8 тысяч рублей на развитие IT-образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта.

«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта

Людмила Рыбчинская стала первым победителем из Беларуси. Проект должен был охватить минимум полтысячи человек. Учеников в школе чуть меньше, поэтому привлекли еще ребят из местного центра развития детей. С ними провели роботоигру и научили самому простому программированию.

«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта

Людмила Рыбчинская, учительница информатики Негорельской средней школы № 1:
Увлекаются программированием, начиная со 2 класса. На выходе из школы уже действительно готовые специалисты. У нас большой процент поступления в БГУИР.

Всё ради ребят. Я сама участвую в конкурсах для того, чтобы поднять престиж школы и чтобы наши дети получали достойное образование.

«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта

Уроки информатики в Негорельской школе № 1 уже давно выходят за рамки обычной школьной программы. Дети осваивают сразу несколько языков программирования.

Людмила Рыбчинская в прошлом участница программы «Учитель для белорусов». Ее ученики постоянно в числе лидеров конкурсов и олимпиад.

«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта

Никита Гладкий, ученик Негорельской средней школы № 1:
Я учусь в 7 классе. Я ездил на олимпиады со своими приложениями. Хочу еще больше заниматься информатикой и узнавать новые языки программирования.

«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта

Анжелика Шиманская, ученица Негорельской средней школы № 1:
Я могу соединять сразу работу от 10-15 датчиков, туда подключать какие-то дополнительные функции.

Мой самый масштабный проект был «Умный дом для грызунов». Суть заключалась в том, что он обеспечивает необходимые условия для животных, когда их владельцы находятся в командировке или в отъезде.

«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта

По условиям программы владельцы гранта должны были провести «Неделю кода». В школе поселка энергетиков он длился в два раза дольше: здесь организовали турниры, открытые уроки и встречи с выпускниками, которые выбрали профессию в IT.

Денежный приз уже на счету школы. Средства пойдут на подарки детям: программное обеспечение, конструкторы для занятий робототехникой и цветной принтер.

Люди в материале: Людмила Рыбчинская, Никита Гладкий, Анжелика Шиманская
 
 
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Новости Беларуси. Почти 8 тысяч рублей на развитие IT-образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Учительница из Негорельской школы получила грант от...
 
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