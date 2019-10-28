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«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почти 8 тысяч рублей на развитие IT-образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта.
Людмила Рыбчинская стала первым победителем из Беларуси. Проект должен был охватить минимум полтысячи человек. Учеников в школе чуть меньше, поэтому привлекли еще ребят из местного центра развития детей. С ними провели роботоигру и научили самому простому программированию.
Людмила Рыбчинская, учительница информатики Негорельской средней школы № 1:
Всё ради ребят. Я сама участвую в конкурсах для того, чтобы поднять престиж школы и чтобы наши дети получали достойное образование.
Уроки информатики в Негорельской школе № 1 уже давно выходят за рамки обычной школьной программы. Дети осваивают сразу несколько языков программирования.
Людмила Рыбчинская в прошлом участница программы «Учитель для белорусов». Ее ученики постоянно в числе лидеров конкурсов и олимпиад.
Никита Гладкий, ученик Негорельской средней школы № 1:
Анжелика Шиманская, ученица Негорельской средней школы № 1:
Мой самый масштабный проект был «Умный дом для грызунов». Суть заключалась в том, что он обеспечивает необходимые условия для животных, когда их владельцы находятся в командировке или в отъезде.
По условиям программы владельцы гранта должны были провести «Неделю кода». В школе поселка энергетиков он длился в два раза дольше: здесь организовали турниры, открытые уроки и встречи с выпускниками, которые выбрали профессию в IT.
Денежный приз уже на счету школы. Средства пойдут на подарки детям: программное обеспечение, конструкторы для занятий робототехникой и цветной принтер.
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«Чтобы поднять престиж школы». Учительница из Негорельской школы получила грант от американского интернет-гиганта
Новости Беларуси. Почти 8 тысяч рублей на развитие IT-образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Учительница из Негорельской школы получила грант от...
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