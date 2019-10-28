Ученые назвали лучшую позу для фотографий

Источник материала: Ежедневник



фото: obozrevatel.com

Исследователи из США, Португалии и Швеции признали контрапост самой привлекательной позой, которая выгодно подчеркивает соотношение талии и бедер.

Контрапостом называют положение тела в изобразительном искусстве, когда человек опирается на одну ногу.

Именно такую позу демонстрируют на фото звезды инстаграма, и отнюдь не они открыли ее привлекательность. Достаточно посмотреть хотя бы на Венеру Милосскую!

Ученые признали, что именно эта поза выгодно подчеркивает соотношение талии и бедер (индекс WHR). Он же, в свою очередь, «намекает» на фертильность и является показателем здоровья человека. «песочные часы» или грушевидной фигуры.

В изображении мужчин тоже часто используется контрапост (вспомним «Давида» Микеланджело), но ученые сосредоточились на женских фигурах.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи создали 3D-аватары женщин в разных позах, стоящих прямо и с опорой на одну ногу. Каждую фигуру можно было рассмотреть с восьми ракурсов.

Эти картинки показали 68 гетеросексуальным студентам: 25 парням и 43 девушкам. Участников попросили оценить привлекательность изображенных женщин. И парни, и девушки оценили выше внешность моделей, опирающихся на одну ногу.

Исследователи предположили, что индекс WHR определяет и то, почему определенные движения и жесты кажутся большинству сексуальными. Походка моделей по подиуму или движения в танце живота, а также каблуки подчеркивают соотношение талии и бедер.