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Ученые назвали лучшую позу для фотографий

29.10.2019 17:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ученые назвали лучшую позу для фотографий

фото: obozrevatel.com

Исследователи из США, Португалии и Швеции признали контрапост самой привлекательной позой, которая выгодно подчеркивает соотношение талии и бедер.

Контрапостом называют положение тела в изобразительном искусстве, когда человек опирается на одну ногу.

Именно такую позу демонстрируют на фото звезды инстаграма, и отнюдь не они открыли ее привлекательность. Достаточно посмотреть хотя бы на Венеру Милосскую!

Ученые признали, что именно эта поза выгодно подчеркивает соотношение талии и бедер (индекс WHR). Он же, в свою очередь, «намекает» на фертильность и является показателем здоровья человека. «песочные часы» или грушевидной фигуры.

В изображении мужчин тоже часто используется контрапост (вспомним «Давида» Микеланджело), но ученые сосредоточились на женских фигурах.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи создали 3D-аватары женщин в разных позах, стоящих прямо и с опорой на одну ногу. Каждую фигуру можно было рассмотреть с восьми ракурсов.

Эти картинки показали 68 гетеросексуальным студентам: 25 парням и 43 девушкам. Участников попросили оценить привлекательность изображенных женщин. И парни, и девушки оценили выше внешность моделей, опирающихся на одну ногу.

Исследователи предположили, что индекс WHR определяет и то, почему определенные движения и жесты кажутся большинству сексуальными. Походка моделей по подиуму или движения в танце живота, а также каблуки подчеркивают соотношение талии и бедер.

 
 
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Исследователи из США, Португалии и Швеции признали контрапост самой привлекательной позой, которая выгодно подчеркивает соотношение талии и бедер.
 
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