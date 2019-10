Источник материала: KYKY

Вчера, 28 октября, Apple показала новые беспроводные наушники AirPods Pro. Заявлено, что эти устройства — наушники-затычки с активным шумоподавлением, они способны держать заряд до 4,5 часов. Но соцсети это, кажется, вообще не интересует. Как и в прошлый раз, когда компания анонсировала выход iPhone 11, интернет взорвался мемами и юморесками — людям по всему миру AirPods Pro что-то да напоминают. Мы подсмотрели, о чем гудит сеть, и собрали для вас самые красочные реакции.

Apple Releases AirPods Pro with Active Noise Cancellation and Adaptive EQ for $249 https://t.co/f9PwkWim8W #applenews pic.twitter.com/qVesa9XULd

Seeing Apple announce AirPods Pro when you just copped the old ones. pic.twitter.com/fpebF5H8vn