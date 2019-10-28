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Валерий Воронецкий опубликовал предвыборную программу на белорусском языке
Источник материала: Партизан
Газета "Вечерний Минск" опубликовала первые предвыборные программы кандидатов в депутаты. Родной язык для общения с избирателями выбрал только действующиq депутат, дипломат Валерий Воронецкий.
Белорусскому языку нашлось место и в тексте предвыборной программы кандидата.
"Постепенно формировать в общественном сознании отношение к белорусскому языку как к неотъемлемой составляющей национальной культуры и самобытности белорусского народа, которая имеет огромное значение в укреплении белорусской государственности, сохранении нашего культурного кода и передаче его потомкам" - таков один из пунктов предвыборной программы Валерия Воронецкого.
Остальные пять претендентов на депутатский мандат, программы которых опубликованы, ограничились перечислением уже отремонтированных и нуждающихся в ремонте детсадов, школ, дорог и т.п. И выразили уверенность, что они прекрасно будут отстаивать интересы народа.
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Газета "Вечерний Минск" опубликовала первые предвыборные программы кандидатов в депутаты. Родной язык для общения с избирателями выбрал только действующиq...
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