Труп миллионерши нашли в холодильнике - полицейские онемели от увиденного

Трагедия произошла городе Чиангмай на севере Таиланда. Об этом сообщает The Mirror. По данным СМИ, погибла женщина – от подробностей – просто кровь в жилах стынет.





58-летняя Вонни Джирахароенинг (Wannee Jiracharoenying) была известной богачкой в своем городе и даже стране. Женщина занималась благотворительностью. Накануне, 18 октября она пропала. Оперативники нашли ее тело по «наводке» соседей – те жаловались на ужасный трупный запах.





В воскресенье, 27 октября, полиция нашла тело погибшей в холодильнике. Даже опытные полицейский и медики ужаснулись увиденному: труп залили в бетон и спрятали в холодильник.





Женщина была застройщиком и помогала многим в регионе.





«Со счета госпожи Джирахароенинг были сняты крупные суммы, ее автомобиль исчез». Таинственным образом «испарился» при этом ее друг, на которого подозрения падают в первую очередь.





Полиция проводит расследование. Подозреваемый несколько раз снимал крупные суммы в банкоматах и частично попал на камеру видеонаблюдения.