Суд над бывшим главным архитектором Минска начнется уже на этой неделе









Расследование дела Лучиновича было завешено в середине сентября 2019 года, тогда ему прокурор изменил меру пресечения - его отпустили из СИЗО под залог.





Бывший столичный чиновник был задержан в марте текущего года под Минском после получения взятки от коммерсанта, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса, в отношении предпринимателя - по ч. 2 ст. 431 "Дача взятки".





Sputnik во вторник в суде. "Первое судебное заседание по данному делу начнется 1 ноября в 10:20 в суде Заводского района", - сообщиливо вторник в суде.





Лучинович обвиняется в том, что принял для себя материальные ценности в крупном размере за благоприятное решение вопросов в интересах индивидуального предпринимателя.





В свою очередь коммерсант обвиняется в том, что реализуя умысел на дачу взятки в крупном размере, предварительно договорившись с Лучиновичем, передал ему не менее 8530 рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопросов, в ходящих в компетенцию главного архитектора Минска.





Заболел в СИЗО

В сентябре текущего года в ряде СМИ появилась информация о том, что Лучинович, находясь в СИЗО на "Володарке" серьезно заболел, назывались различные диагнозы. Вплоть до паралича нижних конечностей, вызванных инфекционным заболеванием.





Тогда никто официально не озвучил диагноз обвиняемого, но в МВД подтвердили информацию о том, что Лучинович из СИЗО переведен на излечение в городскую клиническую больницу.





Потом Следственный комитет сообщил, что расследование дела в отношении Лучиновича завершено, ему прокурор изменил меру пресечения, он отпущен под залог.









Теплое местечко?

Как отмечают эксперты, должность главного архитектора белорусской столицы не менее "стремная", чем должность начальника ГУПР Мингорисполкома. Скандалы, связанные с руководством, управления градостроительства и архитектуры Минска, начались в 2011 году.





Тогда Лукашенко на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов в белорусской столице подверг жесточайшей критике работу Мингорисполкома за бюрократизм и волокиту. Особенно досталось управлению градостроительства.





После этого совещания ушли со своих должностей Никитин и его заместитель. Тогда на уровне кулуаров говорили, что поводом для такого разноса послужила ситуация, когда в приемной "промариновали" важного инвестора, а тот потом пожаловался на это влиятельным людям.





За последние годы на должности главного архитектора Минска сменилось пять человек, был даже антирекорд по продолжительности работы. Главный архитектор столицы Алексей Мартынов в конце весны 2019 года покинул свой пост, пробыв в должности около месяца.