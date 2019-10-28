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Как расстреливали белорусскую элиту

29.10.2019 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь с 29 по 30 октября 1937 года по приказу Сталина и Молотова сотрудники НКВД расстреляли более 100 представителей белорусской интеллигенции - писателей, ученых, общественных деятелей.

Как расстреливали белорусскую элиту
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Литературовед Анна Северинец воспроизвела хронологию событий, которые привели к ночи 29 октября.

Март - июнь 1929 года. Работа комиссии Затонского по изучению национальной политики в БССР, чтобы остановить белорусизацию и перевести нациеобразующие процессы в «декоративную» плоскость. 


В итоге: попытка самоубийства Купалы, самоубийство Игнатовского, высылка 108 литераторов (среди них Дубовка, Бабарека, Жилка, Пуща, Лесик, Азбукин, Смолич и другие).

1934-й. Унификация культурной жизни, уничтожение литературных объединений и ассоциаций, образование Союза писателей БССР.

Октябрь - ноябрь 1936-го. Начало массовых арестов среди литераторов. Длились вплоть до августа 1937-го.

Следствие по сфабрикованному делу национал-фашистской организации. Руководителями проходят Гартный, Камыш, Зарецкий, Дударь.

15 сентября 1937. Сталин подписывает списки на расстрелы интеллигенции в национальных республиках.

28 октября 1937-го - суды. 132 человека осуждены к расстрелу, среди них 22 литератора.

29 октября 1937-го. Приговор приведен в исполнение.
 
 
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В ночь с 29 по 30 октября 1937 года по приказу Сталина и Молотова сотрудники НКВД расстреляли более 100 представителей белорусской интеллигенции - писателей, ученых,...
 
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