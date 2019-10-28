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Воспитание чувства патриотизма: в России 10 ноября все школьники будут собирать автомат Калашникова
Источник материала: Партизан
Министерство просвещения РФ выпустило методические рекомендации для школ по проведению 10 ноября тематического урока, посвященного столетию со дня рождения оружейника Михаила Калашникова.
В документе отмечается, что за границей Калашникова называют «самым известным русским».
Всероссийский тематический урок, по замыслу ведомства, должен воспитать чувство патриотизма, сформировать российскую идентичность школьников, помочь им понять ценность защиты Отечества и воинского долга, а также подогреть интерес к службе в Вооруженных силах.
Учителям на выбор предложено несколько вариантов проведения урока. Они могут просто рассказать о Калашникове, также возможно проведение проектной работы «по изучению сравнительных характеристик автомата Калашникова и зарубежных образцов стрелкового оружия, в частности, американского автомата М-16».
При наличии условий и оборудования, могут быть организованы состязания по сборке-разборке АК-47 или АК-74. В классах гуманитарной направленности возможно просто чтение книг конструктора и его интервью.
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Министерство просвещения РФ выпустило методические рекомендации для школ по проведению 10 ноября тематического урока, посвященного столетию со дня рождения...
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