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Воспитание чувства патриотизма: в России 10 ноября все школьники будут собирать автомат Калашникова

29.10.2019 17:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство просвещения РФ выпустило методические рекомендации для школ по проведению 10 ноября тематического урока, посвященного столетию со дня рождения оружейника Михаила Калашникова.

В документе отмечается, что за границей Калашникова называют «самым известным русским».

Всероссийский тематический урок, по замыслу ведомства, должен воспитать чувство патриотизма, сформировать российскую идентичность школьников, помочь им понять ценность защиты Отечества и воинского долга, а также подогреть интерес к службе в Вооруженных силах.

Учителям на выбор предложено несколько вариантов проведения урока. Они могут просто рассказать о Калашникове, также возможно проведение проектной работы «по изучению сравнительных характеристик автомата Калашникова и зарубежных образцов стрелкового оружия, в частности, американского автомата М-16». 

При наличии условий и оборудования, могут быть организованы состязания по сборке-разборке АК-47 или АК-74. В классах гуманитарной направленности возможно просто чтение книг конструктора и его интервью.
 
 
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Министерство просвещения РФ выпустило методические рекомендации для школ по проведению 10 ноября тематического урока, посвященного столетию со дня рождения...
 
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