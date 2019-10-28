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Грязные методы: гродненскому активисту испортили замок, чтобы он не смог уехать в Минск

29.10.2019 17:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненский общественно-политический активист Николай Соляник сообщил harodniaspring.org, что 29 октября ему испортили замок входной двери в квартиру.

В этот день он должен был ехать в Минск на встречу по политическим делам. Однако с утра Соляник не смог сразу выйти из квартиры. По его словам, отверстие двери замка было залито каким-то веществом.

В конце концов Николай Соляник выбрался из квартиры. Он намерен доехать все же до столицы. Николай Соляник сказал, что он будет по факту этого происшествия подавать заявление в милицию.
 
Теги: Минск
 
 
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Гродненский общественно-политический активист Николай Соляник сообщил harodniaspring.org, что 29 октября ему испортили замок входной двери в квартиру.
 
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