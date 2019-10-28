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Камчатские крабы, аэротруба и новый кинотеатр: в Минске открывается ТРЦ Palazzo за $100 млн
Источник материала: Myfin
Общая площадь центра составляет 100 тыс. квадратных метров. Здесь будет работать около 150 магазинов и появятся бренды, ранее не представленные в Беларуси.
Рудольф Риад Юнес, инвестор ТРЦ Palazzo (справа). Фото Myfin.by
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Это будет первый в стране торгово-развлекательный центр c фокусом на развлечения
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