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Камчатские крабы, аэротруба и новый кинотеатр: в Минске открывается ТРЦ Palazzo за $100 млн

29.10.2019 18:08 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Камчатские крабы, аэротруба и новый кинотеатр: в Минске открывается ТРЦ Palazzo за 0 млн
фото: Myfin.by

Общая площадь центра составляет 100 тыс. квадратных метров. Здесь будет работать около 150 магазинов и появятся бренды, ранее не представленные в Беларуси.

Камчатские крабы, аэротруба и новый кинотеатр: в Минске открывается ТРЦ Palazzo за 0 млн

Рудольф Риад Юнес, инвестор ТРЦ Palazzo (справа). Фото Myfin.by

 

 
 
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