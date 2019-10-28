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В Беларуси расширили список банков, которые могут выплачивать пенсии и пособия
Источник материала: Tut.by
Минтруда разрешило еще шести банкам выдавать пенсии и делать другие выплаты по соцстрахованию. Об этом
Сейчас получать пенсии и пособия в Беларуси можно только в пяти банках из 24 — в БПС-Сбербанке, Беларусбанке, Белинвестбанке, Белагропромбанке и Приорбанке. Банки, которые не имеют возможности их выплачивать, неоднократно обращались в Минтруда с просьбой и им тоже разрешить. Однако вопрос не был решен в положительном ключе.
Напомним, что 17 сентября Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Сегодня МАРТ сообщил, что Минтруда выполнило предписание и предоставило равный доступ банкам к выплате пенсий, пособий и прочих. Шести банкам, которые хотели получить такую возможность, предложили заключить договоры по такому же принципу, как и с теми, которые делали это раньше. В список вошли Белгазпромбанк, БелВЭБ, Паритетбанк, Идея Банк, Банк Дабрабыт и Альфа-Банк. Минтруда разослало им проекты договоров.
В МАРТ отметили, что устранение барьеров на пути банков к обслуживанию социальных выплат будет способствовать развитию конкурентной среды, а значит, и повышению доступности и удобства банковских услуг.
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Пенсионеры и получатели других выплат смогут обслуживаться в одиннадцати банках, а не в пяти.
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