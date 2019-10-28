В Гродно пропал 5-летний ребенок вместе со своим отцом

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, утром 28 октября отец забрал сына из детского сада в Гродно и увел в неизвестном направлении. Сейчас 5-летнего Михаэля Якимчика разыскивают милиция и волонтеры.

По информации поисково-спасательного отряда «Ангел», мужчина и мальчик могли отправиться в Минск. Однако не исключен их маршрут и в другую точку страны. Как пишет TUT.by , родители мальчика развелись в этом году и жили раздельно, но мужчина не желал с этим мириться.

Приметы 5-летнего Михаэля Якимчика: рост 120 см, нормального телосложения, волосы светло-русые. Был одет: синяя куртка, пятнистая жилетка, шапка синяя с помпоном, серые трикотажные штаны, синие кроссовки.

Отец, 44-летний Витольд Якимчик, был одет: ярко-синяя куртка с капюшоном, темно-синие штаны, синие кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем ребенке или мужчине, просят сообщить в милицию (102) или по номеру телефона ПСО «Ангел» 7733.