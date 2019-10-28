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3 ноября в Свято-Христорождественской церкви города Кобрина состоится беседа на тему «ОБМАН»

29.10.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

3 ноября в Свято-Христорождественской церкви города Кобрина состоится беседа на тему «ОБМАН»

Это не лекция, а дружеская беседа, разговор о Боге. Ответы на простые вопросы, которые помогут лучше понять, что есть Бог в нашей жизни, с чего начинать свой путь ко Христу.

3 ноября в 17.00 в кобринской церкви Рождества Христова состоится встреча-беседа с иереем Андреем Шевчуком. Тема беседы «ОБМАН».

— Ложь во спасение
— Самообман
— Как поступить, если меня обманули?
— Промолчать – тоже обмануть?
— Последствия обмана

Самые простые, самые сложные и животрепещущие вопросы, связанные с верой и православием уместны на этой встрече. А также вопросы о жизни. Задавайте их устно или через записку, священник обязательно прочитает вопросы и даст ответ.

Ждём молодых людей и девушек от 14 до 27 лет.
3 ноября (воскресенье) с 17.00 до 18.00. Вход — свободный.
Встреча пройдёт в нижнем храме Свято-Христорождественской церкви, г. Кобрин, ул. Дружбы, 53.
Вопросы по телефону: +375(29) 568-92-52 о. Андрей (12.00-18.00)

 

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3 ноября в Свято-Христорождественской церкви города Кобрина состоится беседа на тему «ОБМАН»
 
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