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БЖД открывает маршруты в Прагу и Варшаву с декабря

29.10.2019 18:24 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусская железная дорога с декабря запускает маршруты в регионы России и страны Западной Европы.

Об этом сообщается на сайте БЖД.

С 8 декабря составы пойдут по маршруту Гомель-Новозыбков-Гомель – стоимость поездки составит 11,34 руб. в будни и 13,43 руб. – в праздничные дни.

С 15 декабря назначаются ежедневные пересадочные поезда № 126/125 Варшава-Брест и № 726/725 Брест-Минск. Доехать до Варшавы можно будет за 44 рубля.

С 15 декабря также начнет движение поезд № 136/137 Прага-Варшава-Брест с возможностью пересадки в Бресте на поезд Брест-Москва и с поезда Москва-Брест. В составе поездов этих поездов предусматриваются ежедневные беспересадочные вагоны Москва-Прага.

Пассажиры поездов Прага-Варшава-Брест будут проходить пограничный и таможенный контроль в таможенном зале вокзала станции Брест-Центральный. Билеты до Праги будут стоить 134 рубля.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Белорусская железная дорога с декабря запускает маршруты в регионы России и страны Западной Европы.
 
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