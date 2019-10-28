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С 1 ноября в Беларуси на 92 копейки повысят бюджет прожиточного минимума
29.10.2019 18:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
С 1 ноября в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума (БПМ). С начала месяца он составит 231,83 руб. Прибавка – 92 копейки, отмечает
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
Пропорционально росту БПМ изменятся размеры единовременного пособия в связи с рождением первого ребенка, с 1 ноября оно составит 2318,3 руб. (сейчас – 2309,1 руб.), а при рождении второго и последующих детей – 3245,62 руб. (сейчас – 3232,74 руб.). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 231,83 руб. (сейчас – 230,91 руб.).
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Новый размер БПМ составит 231,83 руб.
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