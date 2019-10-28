Студент из Горок угнал автомобиль, чтобы успеть на занятия

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Как стало известно, двое приятелей весело проводили время в Витебске. Затем на своем автомобиле они поехали в Оршу. Парни развлекались, пока у них не закончился бензин.

После этого один из них решил поехать в Горки к месту учебы, однако оказалось, что добраться туда железнодорожным транспортом вовремя не получится. Тогда парень решил угнать «Фольксваген-Пассат».

Добравшись до вуза, молодой человек оставил машину в одном из дворов. Предварительно он решил сбить со следа правоохранителей, забрав из автомобиля магнитолу, а также кинологов, обсыпав салон перцем, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Несмотря на это, оперативникам достаточно быстро удалось установить личность подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.