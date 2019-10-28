В Солигорском районе создаётся система раздельного сбора отходов электрооборудования

Источник материала: Слуцк Город

Комплексная система раздельного сбора отходов электронного и электрического оборудования создается в Солигорском районе, сообщила специалист по информационной работе Белорусского общественного объединения "Экологическая инициатива" Ольга Лелюкова.

Механизмы сбора отходов электронного и электрического оборудования и его эффективность в разных районах Беларуси значительно отличаются. В Солигорском районе хорошо развита система сбора основных видов вторичных ресурсов: макулатуры, стекла, пластмасс, в то время как комплексная система сбора бытовой и компьютерной техники, отработанных батареек и ртутьсодержащих ламп до настоящего времени отсутствует.

Так, с учетом оценки объемов образования, в 2018 году в районе планировалось собрать не менее 160 т отходов электрооборудования, вместе с тем объем отходов, собранных за январь-сентябрь, не превысил 15 т. Для сравнения: в Шумилинском районе объем сбора на одного районного жителя в год составляет порядка 1,47 кг, для Солигорского района в настоящее время эта цифра составляет всего около 0,01 кг.

"За время реализации инициативы в Солигорском районе будет открыт стационарный пункт сбора, куда любой желающий сможет принести крупногабаритную технику, лампочки и другое оборудование. Кроме того, заработает передвижной заготовительный пункт - специальный автомобиль, который будет курсировать по заранее разработанной для него логистической схеме. Это позволит собирать данные виды отходов в удаленных населенных пунктах", — сказала Ольга Лелюкова.

Также будет установлена сеть специализированных контейнеров различных видов, предотвращающих повреждение опасных отходов (к примеру, ртутьсодержащих лампочек), не допускающих утечек ядовитых испарений и в целом любых негативных воздействий на компоненты окружающей среды. Дальнейшую транспортировку и экологически безопасную переработку собранных отходов обеспечит партнер инициативы - специализированное предприятие ОАО "БелВТИ".

Отходы электронного и электрического оборудования относятся к опасным, поскольку содержат вещества, загрязняющие окружающую среду: тяжелые металлы, озоноразрушающие вещества и др. При этом объем их образования с каждым годом неуклонно растет. В Беларуси в 2017 году было собрано и отправлено на переработку более 6 тыс. т таких отходов. На уровне государства активно поддерживается сбор таких отходов и их использование в качестве вторичного сырья (либо обезвреживание для энергосберегающих ламп) на специализированных предприятиях. Тем не менее в стране система сбора отходов электрооборудования от населения еще находится в стадии формирования.

Созданием системы сбора отходов электрооборудования в Солигорском районе занимается Белорусское общественное объединение "Экологическая инициатива" по проекту "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне" ("Экомониторинг"), финансируемому Европейским союзом и реализуемому Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.