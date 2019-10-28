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Студент БГСХА угнал машину, чтобы не опоздать на занятия – Видео
29.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Студент из Горок угнал в Орше машину, чтобы не опоздать на занятия.
Курьезная история произошла 20 октября,
Тяга к знаниям подтолкнула студента к преступлению. Парень присмотрел Volkswagen и уехал на нем в Горки. Чтобы сбить с толка правоохранителей, он оставил в машине пару бутылок от безалкогольных напитков, а в качестве превентивной меры от кинологов щедро обсыпал салон перцем, не учтя наличия многочисленных камер наблюдения, по которым его и нашли.
На занятия предприимчивый студент успел, но расплата будет высока — ее определит суд.
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Студент из Горок угнал в Орше машину, чтобы не опоздать на занятия. Курьезная история произошла 20 октября, рассказали в УВД Витебского облисполкома. Студент...
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