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Студент БГСХА угнал машину, чтобы не опоздать на занятия – Видео

29.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Студент из Горок угнал в Орше машину, чтобы не опоздать на занятия.

Курьезная история произошла 20 октября, рассказали в  УВД Витебского облисполкома. Студента второго курса БГСХА весело провести время в Витебске позвал знакомый, в распоряжении которого была личная машина. Весь воскресный день парни катались по городу в поисках приключений и приятных знакомств. Вечер продолжился на малой родине владельца авто — в Орше. Праздник жизни закончился с последним литром бензина, после чего оршанец как настоящий друг довез приятеля до вокзала. Там выяснилось, что в одиннадцатом часу вечера добраться из Орши к утру понедельника до Горок весьма проблематично.

 

 

Тяга к знаниям подтолкнула студента к преступлению. Парень присмотрел Volkswagen и уехал на нем в Горки. Чтобы сбить с толка правоохранителей, он оставил в машине пару бутылок от безалкогольных напитков, а в качестве превентивной меры от кинологов щедро обсыпал салон перцем, не учтя наличия многочисленных камер наблюдения, по которым его и нашли.

На занятия предприимчивый студент успел, но расплата будет высока — ее определит суд.


 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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  Студент из Горок угнал в Орше машину, чтобы не опоздать на занятия. Курьезная история произошла 20 октября, рассказали в  УВД Витебского облисполкома. Студент...
 
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