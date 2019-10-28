Студент БГСХА угнал машину, чтобы не опоздать на занятия – Видео

Источник материала: Горецкий вестник

Студент из Горок угнал в Орше машину, чтобы не опоздать на занятия.

Курьезная история произошла 20 октября, рассказали в УВД Витебского облисполкома. Студента второго курса БГСХА весело провести время в Витебске позвал знакомый, в распоряжении которого была личная машина. Весь воскресный день парни катались по городу в поисках приключений и приятных знакомств. Вечер продолжился на малой родине владельца авто — в Орше. Праздник жизни закончился с последним литром бензина, после чего оршанец как настоящий друг довез приятеля до вокзала. Там выяснилось, что в одиннадцатом часу вечера добраться из Орши к утру понедельника до Горок весьма проблематично.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Тяга к знаниям подтолкнула студента к преступлению. Парень присмотрел Volkswagen и уехал на нем в Горки. Чтобы сбить с толка правоохранителей, он оставил в машине пару бутылок от безалкогольных напитков, а в качестве превентивной меры от кинологов щедро обсыпал салон перцем, не учтя наличия многочисленных камер наблюдения, по которым его и нашли.

На занятия предприимчивый студент успел, но расплата будет высока — ее определит суд.