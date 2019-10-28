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Появились билеты на премьеру белорусского фильма «Возера радасці»

29.10.2019 18:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В продажу поступили билеты на фильм белорусского режиссера Алексея Полуяна «Возера радасці», созданного по мотивам одноименного романа Виктора Мартиновича. Пока квитки есть только на премьеру, которая состоится 13 ноября в кинотеатре «Москва».


«Возера радасці» — полностью белорусскоязычный фильм, его мировая премьера прошла в Клермон-Ферране, а это главный кинофестиваль короткометражек в мире. Картина уже завоевала ряд призов на престижных европейских киносмотрах.

В центре повествования — девятилетняя Яся, живущая в тихой деревне, где время словно замерло. Девочка тяжело переживает смерть матери, но несмотря на это, отец отвозит ее в интернат. Однажды Яся решает сбежать и вернуться домой. Главную роль исполнила девятилетняя воспитанница могилевской SOS — детской деревни Анастасия Пляц. На испанском кинофестивале FICBUEU девочке присудили награду в номинации «Лучшая актриса».

Минскому зрителю 13 ноября фильм представит съемочная группа при участии режиссера Алексея Полуяна и писателя Виктора Мартиновича. «Озеро радости» в день белорусской премьеры покажут вместе с документальным фильмом «Край жанчын», предыдущим фильмом Алексея Полуяна, который столичные киноманы могли видеть на экранах в 2017 году.

Купить билет на премьеру

После премьеру фильма можно будет увидеть с 14 по 28 ноября в кинотеатрах «Беларусь», «Пионер» и Falcon Club Бутик Кино, а с 14 по 20 ноября в сети Silver Screen. Билеты поступят в продажу чуть позже.

Показы состоятся и в других городах Беларуси: планируется, что картину можно будет посмотреть в Могилеве, Бресте, Барановичах и Ляховичах.

Полный график кинопремьер Минска вы найдете по этой ссылке

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В продажу поступили билеты на фильм белорусского режиссера Алексея Полуяна «Возера радасці», созданного по мотивам одноименного романа Виктора Мартиновича. Пока...
 
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