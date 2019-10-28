В Климовичах сгорел школьный автобус

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, пожар произошел в гараже на территории средней школы №3 в Климовичах. Сообщение об этом поступило спасателям около 9 часов утра 29 октября.

Спустя некоторое время пожар был локализован и ликвидирован спасателями. В результате возгорания огнем было повреждено 650 м² кровли, уничтожен автобус «МАЗ-241», повреждено имущество в соседнем гараже и лакокрасочное покрытие легкового автомобиля «Фольксваген Пассат Б5».

В данный момент устанавливается причина пожара. Среди рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в автобусе.