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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик о конфликте в Украине: «Стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом»
Источник материала: СТВ
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призывает стороны конфликта в Украине сделать все возможное для устойчивого перемирия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Режим прекращения огня все еще нарушается.
Сегодня, 29 октября, в Минске прошло очередное
Похоже, ситуация на востоке Украины начинает выравниваться. Сделан важный шаг на пути мира. Сегодня стороны конфликта запустили сигнальные ракеты, сообщающие о готовности отступить от линии соприкосновения в Золотом.
Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе:
Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 12 ноября.
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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик о конфликте в Украине: «Стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом»
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призывает стороны конфликта в Украине сделать все возможное для устойчивого перемирия, сообщили в программе Новости «24...
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