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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик о конфликте в Украине: «Стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом»

29.10.2019 19:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призывает стороны конфликта в Украине сделать все возможное для устойчивого перемирия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Режим прекращения огня все еще нарушается.

Сегодня, 29 октября, в Минске прошло очередное заседание контактной группы. Сторонам удалось согласовать дату разведения сил в районе населенного пункта Петровское. Ожидается, что процесс начнется совсем скоро. Однако точное время проведения операции широкой огласке решили не предавать.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик о конфликте в Украине: «Стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом»

Похоже, ситуация на востоке Украины начинает выравниваться. Сделан важный шаг на пути мира. Сегодня стороны конфликта запустили сигнальные ракеты, сообщающие о готовности отступить от линии соприкосновения в Золотом.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик о конфликте в Украине: «Стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом»

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе:
Стороны сегодня возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими были пущены белые, зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому. Это очень важное заявление, может дать положительное развитие.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 12 ноября.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик о конфликте в Украине: «Стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом»

Люди в материале: Мартин Сайдик
 
Теги: Минск
 
 
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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призывает стороны конфликта в Украине сделать все возможное для устойчивого перемирия, сообщили в программе Новости «24...
 
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