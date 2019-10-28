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В Жодино произошёл взрыв в котельной: погиб человек, ещё четверо пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Жодино взорвался котел в котельной, расположенной на территории одной из организаций города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В результате один человек погиб, еще четверо госпитализированы.
Следственно-оперативная группа вместе с экспертами работают на месте происшествия. Обстоятельства выясняются.
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Новости Беларуси. В Жодино взорвался котел в котельной, расположенной на территории одной из организаций города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В...
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