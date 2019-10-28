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В Жодино произошёл взрыв в котельной: погиб человек, ещё четверо пострадали

29.10.2019 19:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Жодино взорвался котел в котельной, расположенной на территории одной из организаций города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В результате один человек погиб, еще четверо госпитализированы.

Следственно-оперативная группа вместе с экспертами работают на месте происшествия. Обстоятельства выясняются.

В Жодино произошёл взрыв в котельной: погиб человек, ещё четверо пострадали

В Жодино произошёл взрыв в котельной: погиб человек, ещё четверо пострадали

В Жодино произошёл взрыв в котельной: погиб человек, ещё четверо пострадали

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Новости Беларуси. В Жодино взорвался котел в котельной, расположенной на территории одной из организаций города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В...
 
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