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Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хорошие новости для детей с особенностями развития. 29 октября в Вилейке для них открыли сразу три новые локации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект «Крылья счастья» реализовала крупная IT-компания.
Так, для воспитанников Вилейского центра коррекционного обучения местом притяжения теперь станет адаптивная площадка. Простые на первый взгляд вещи – покататься на качелях, дотронуться до цветка, поиграть в песочнице – некоторым из деток были недоступны. В силу диагноза.
Развивающие борды, цветочные сенсорные тумбы, специальные качели и кресла-коконы откроют ребятам мир новых впечатлений.
Светлана Клемячиц, директор Вилейского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
Наталья Рыженкова, директор IT-компании:
Мы не знали, что можно создать такую адаптивную площадку для деток с особенностями развития и для детей из дошкольного учреждения, которое здесь находится, потому что играть они должны вместе. Это инклюзия, социальная адаптация детей – они должны быть вместе.
Кроме того, в начальной школе № 6 открылась собственная арт-мастерская. Ее главное направление – стимпанк. Из гаек, болтов, шестеренок и прочего металла дети создают произведения искусства, которые уже не раз занимали призовые места на творческих конкурсах.
А Вилейская школа-интернат теперь гордится кружком столярного мастерства. Спонсоры подарили полноценный набор инструментов: шлифовальные машинки, ручные и электролобзики, шуруповерты. Отныне здесь одновременно могут заниматься до 20 воспитанников. Более того, в кружок принимают и городских детей. Для них он бесплатный. Оплачивать труд педагога будет все тот же бизнес.
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Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»
Новости Беларуси. Хорошие новости для детей с особенностями развития. 29 октября в Вилейке для них открыли сразу три новые локации, сообщили в программе Новости «24...
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