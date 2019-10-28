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Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»

29.10.2019 18:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хорошие новости для детей с особенностями развития. 29 октября в Вилейке для них открыли сразу три новые локации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект «Крылья счастья» реализовала крупная IT-компания.

Так, для воспитанников Вилейского центра коррекционного обучения местом притяжения теперь станет адаптивная площадка. Простые на первый взгляд вещи – покататься на качелях, дотронуться до цветка, поиграть в песочнице – некоторым из деток были недоступны. В силу диагноза.

Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»

Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»

Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»

Развивающие борды, цветочные сенсорные тумбы, специальные качели и кресла-коконы откроют ребятам мир новых впечатлений.

Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»

Светлана Клемячиц, директор Вилейского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
У нас есть детки с ДЦП, детки в колясках. Как им играть на площадке, кроме того, как просто приезжать и дышать воздухом? Поэтому появились эти замечательные качели, песочница. И даже клумбы высокие неслучайно: дети на колясках могут туда подъезжать. Самое главное, что они могут не просто играть, а развивать навыки социального взаимодействия.

Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»

Наталья Рыженкова, директор IT-компании:
Бизнес должен быть социальным, потому что бизнес без общества невозможен и бизнес должен что-то обществу отдавать. Когда мы начали анализировать, в каких направлениях мы хотели бы помочь обществу – не знаю, может быть потому, что я мама, женщина, – то направление, которое мне бы хотелось – это помогать деткам и, в частности, детям с особенностями развития.

Мы не знали, что можно создать такую адаптивную площадку для деток с особенностями развития и для детей из дошкольного учреждения, которое здесь находится, потому что играть они должны вместе. Это инклюзия, социальная адаптация детей – они должны быть вместе.

Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»

Кроме того, в начальной школе № 6 открылась собственная арт-мастерская. Ее главное направление – стимпанк. Из гаек, болтов, шестеренок и прочего металла дети создают произведения искусства, которые уже не раз занимали призовые места на творческих конкурсах.

Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»

Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»

Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»

А Вилейская школа-интернат теперь гордится кружком столярного мастерства. Спонсоры подарили полноценный набор инструментов: шлифовальные машинки, ручные и электролобзики, шуруповерты. Отныне здесь одновременно могут заниматься до 20 воспитанников. Более того, в кружок принимают и городских детей. Для них он бесплатный. Оплачивать труд педагога будет все тот же бизнес.

Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»

Площадка для детей с особенностями развития: крупная IT-компания реализовала в Вилейке проект «Крылья счастья»

Люди в материале: Светлана Клемячиц, Наталья Рыженкова
 
 
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Новости Беларуси. Хорошие новости для детей с особенностями развития. 29 октября в Вилейке для них открыли сразу три новые локации, сообщили в программе Новости «24...
 
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