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Особенная помощь. Волонтёры БРСМ помогут маломобильным избирателям попасть на свои участки во время выборов

29.10.2019 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Доступные выборы. Волонтеры БРСМ помогут маломобильным избирателям попасть на свои участки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добровольцы сопроводят людей с ограниченными возможностями и тех, кто нуждается в помощи при передвижении: например, мам с колясками. Только в Брестской области будут задействованы около тысячи волонтеров. Это значительно больше, чем во время предыдущей кампании.

Особенная помощь. Волонтёры БРСМ помогут маломобильным избирателям попасть на свои участки во время выборов

Накануне выборов добровольцы обучаются всем тонкостям взаимодействия с особенными избирателями, включая отдельные элементы шрифта Брайля и сурдоперевода. Молодые люди будут помогать на самых крупных участках и там, где нет безбарьерной среды. Такая практика во время выборов существует уже несколько лет.

Особенная помощь. Волонтёры БРСМ помогут маломобильным избирателям попасть на свои участки во время выборов

Илиана Дочева, командир волонтерского отряда:
Волонтеры будут стоять на участках. Они будут сразу подходить к людям и спрашивать, нужна ли им помощь. Так, инвалидам-колясочникам добровольцы помогут подняться на лестницу или спуститься с нее, а также преодолеть бордюры.

Для общения с людьми, у которых отклонение по слуху, наши волонтеры изучат основы языка жестов.

К человеку с нарушением зрения будет приставлен волонтер, который будет сопровождать его и оказывать необходимую помощь.

В Брестской области сегодня проживают почти 3 тысячи взрослых инвалидов-колясочников, и большая часть из них проголосуют дома.

Особенная помощь. Волонтёры БРСМ помогут маломобильным избирателям попасть на свои участки во время выборов

Особенная помощь. Волонтёры БРСМ помогут маломобильным избирателям попасть на свои участки во время выборов

Люди в материале: Илиана Дочева
 
 
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Новости Беларуси. Доступные выборы. Волонтеры БРСМ помогут маломобильным избирателям попасть на свои участки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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