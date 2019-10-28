|
Врач и бодибилдер. Девушка с крепкими мышцами влюбляет в себя пользователей соцсетей
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае девушка хотела заниматься кунг-фу, но родители настояли, чтобы она стала врачом. Так Юань Хэжун превратилась в умного и красивого врача-бодибилдера.
Как
Юань работает врачом в клинике традиционной китайской медицины в городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая. Девушка рассказывает, что сначала она не хотела учиться на врача, но поскольку её родители работают медиками, они убедили дочку тоже получить медицинское образование, чтобы она наверняка смогла обеспечить себя в будущем.
В итоге Хэжун получила не только высшее образование, но и докторскую степень. Устроившись на работу, китаянка познакомилась там с профессиональным культуристом и начала регулярно посещать тренажёрный зал. Она попробовала заниматься пилатесом, но результат не слишком впечатлял, поэтому Юань обратилась за помощью к частному инструктору.
Она несколько раз хотела бросить занятия спортом, но когда появился результат и мышцы Хэжун окрепли, она вновь наполнилась решимостью продолжать тренировки. И в сентябре девушку ждал первый успех – она заняла второе место в одной из категорий на национальном чемпионате, проводимом Китайской ассоциацией бодибилдинга.
Сейчас китаянка работает врачом и подрабатывает моделью. Однако Юань всё ещё не отказалась от своей мечты стать мастером кунг-фу. По словам девушки, когда она заработает больше денег, она наймёт учителя для изучения боевых искусств.
Несколько месяцев назад мы рассказывали о кореянке, которая набрала огромную популярность в соцсетях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. В Китае девушка хотела заниматься кунг-фу, но родители настояли, чтобы она стала врачом. Так Юань Хэжун превратилась в умного и красивого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)