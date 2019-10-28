В Минске выступит Артём Шишков — первый беларус, который сыграл на скрипке Страдивари

Источник материала: KYKY

В Беларусь приедет Артем Шишков — музыкант, которого за границей называют лучшим скрипачом нашей страны, и первый беларус, сыгравший на скрипке Антонио Страдивари. В Минске (и не только) он впервые выступит сольно — будут только сам артист и его скрипка Гварнери, которую для Шишкова купили по просьбе Владимира Спивакова и Юрия Башмета.

Напомните: кто такой Артём Шишков?

Запросто. Шишков родом из Минска. Он учился в классе знаменитого педагога Эдуарда Кучинского в гимназии-колледже при Беларуской академии музыки, а потом и в самой академии. Артем продолжил обучаться в Венском университете музыки в классе профессора Доры Шварцберг.

За всю жизнь Шишков стал лауреатом 16 международных музыкальных конкурсов, а среди них — престижнейший конкурс имени Королевы Елизаветы. Артист сотрудничает и выступает в роли солиста со многими оркестрами и дирижерами. Этот беларус — частый гость на фестивалях в Германии, Бельгии, Швейцарии, Италии и в других странах.

Со слов самого Артема, его больше всего его увлекает жанр камерной и современной музыки. Долгие годы он — первая скрипка квартета «Lipkind Quartet». А в прошлом году Артем записал сольный диск музыки Баха с лейблом BlackLash Music.

Куда податься, чтобы услышать музыканта? Три даты

5 ноября Шишков приедет в Витебск:

Место: Витебская областная филармония, улица Ленина, 69.

Время: 19:00.

Цена билета: шесть, десять, 12, 15 рублей.

8 ноября — в Барановичи:

Место: БарГУ, концертно-актовый зал, улица Парковая, 62.

Время: 18:00.

Цена билета: десять рублей.

16 ноября — в Минск:

Место: КЗ «Верхний город», площадь Свободы, 23А.

Время: 19:00.

Цена билетов: 12-40 рублей.

А теперь — послушайте, как он играет