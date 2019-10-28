Назван самый вредный для человека и природы продукт

Красное мясо оказывает самое негативное влияние как на здоровье человека, так и на окружающую среду. Об этом сообщается в исследовании англо-американской группы учёных, опубликованном в журнале PNAS.





В рамках своего проекта учёные из Университета Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) разбили продукты питания на 15 групп.





life.ru . При учёте последствий для здоровья они обратили внимание на то, что девять из 15 факторов риска повышения заболеваемости диабетом, раком пищеварительной системы, ишемической болезнью сердца и инсультом связывают с плохим питанием, пишет









Для анализа влияния продуктов на экологию специалисты использовали индекс AREI, оценивающий порцию исходя из таких показателей, как выбросы парниковых газов, площадь земли для производства, потребность в воде, загрязнение окружающей среды в процессе производства и ряд других.





Выяснилось, что те продукты, которые значительно снижают смертность, почти не портят экологию. Лучшие показатели продемонстрировали злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло. Их индекс AREI составил меньше четырёх единиц на порцию.





— Рыба, которую связывают со значительным повышением риска смертности, имеет AREI 14 на порцию. Продукты, которые сильнее других увеличивают риск смерти, имеют разную степень негативного воздействия на окружающую среду. Самый высокий AREI у необработанного красного мяса — 73 единицы на порцию, обработанного — 37, — сообщается в исследовании.





Средние позиции вредности кроме рыбы присудили птице и молочным продуктам. Яйца, как оказалось, могут также негативно отразиться на здоровье, как и красное мясо. В то же время для экологии они вредны в три раза меньше.









Подводя итоги, учёные призвали людей снижать употребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов и включать в рацион больше злаков, фруктов, овощей, орехов, бобов, рыбы и растительных масел.



