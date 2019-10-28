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Назван самый вредный для человека и природы продукт

29.10.2019 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оказалось, что те продукты, которые снижают смертность, почти не портят экологию. Лучшие показатели отметили у цельных злаков, фруктов, овощей, орехов и оливкового масла.

Красное мясо оказывает самое негативное влияние как на здоровье человека, так и на окружающую среду. Об этом сообщается в исследовании англо-американской группы учёных, опубликованном в журнале PNAS.

В рамках своего проекта учёные из Университета Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) разбили продукты питания на 15 групп.

При учёте последствий для здоровья они обратили внимание на то, что девять из 15 факторов риска повышения заболеваемости диабетом, раком пищеварительной системы, ишемической болезнью сердца и инсультом связывают с плохим питанием, пишет life.ru.


Для анализа влияния продуктов на экологию специалисты использовали индекс AREI, оценивающий порцию исходя из таких показателей, как выбросы парниковых газов, площадь земли для производства, потребность в воде, загрязнение окружающей среды в процессе производства и ряд других.

Выяснилось, что те продукты, которые значительно снижают смертность, почти не портят экологию. Лучшие показатели продемонстрировали злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло. Их индекс AREI составил меньше четырёх единиц на порцию.

— Рыба, которую связывают со значительным повышением риска смертности, имеет AREI 14 на порцию. Продукты, которые сильнее других увеличивают риск смерти, имеют разную степень негативного воздействия на окружающую среду. Самый высокий AREI у необработанного красного мяса — 73 единицы на порцию, обработанного — 37, — сообщается в исследовании.

Средние позиции вредности кроме рыбы присудили птице и молочным продуктам. Яйца, как оказалось, могут также негативно отразиться на здоровье, как и красное мясо. В то же время для экологии они вредны в три раза меньше.


Подводя итоги, учёные призвали людей снижать употребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов и включать в рацион больше злаков, фруктов, овощей, орехов, бобов, рыбы и растительных масел.
 
 
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Оказалось, что те продукты, которые снижают смертность, почти не портят экологию. Лучшие показатели отметили у цельных злаков, фруктов, овощей, орехов и оливкового...
 
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