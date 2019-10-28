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Сегодня США могут признать геноцид армян 1915 года в Османской империи

29.10.2019 19:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Резолюция в Палате представителей США о признании геноцида армян будет вынесена на голосование во вторник. Ее поддерживают влиятельные представители как Демократической, так и Республиканской партии.

Резолюция в Палате представителей США о признании геноцида армян будет вынесена на голосование во вторник. Ее поддерживают влиятельные представители как Демократической, так и Республиканской партии, пишет русская служба Би-би-си.

Ускоренное рассмотрение резолюции вызвано кризисом в отношениях США с Турцией из-за турецкой операции на севере Сирии. Ожидается, что официальная Анкара ответит на признание геноцида отзывом своего посла из Вашингтона, который назвал текст документа полным "беспочвенных обвинений".

Массовые депортации и убийства армян на территории Османской империи в 1915 году признаны геноцидом в России, Германии, Франции, Канаде и ряде других стран мира. Турция неизменно протестует против такой трактовки этих событий.
 
 
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Резолюция в Палате представителей США о признании геноцида армян будет вынесена на голосование во вторник. Ее поддерживают влиятельные представители как...
 
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