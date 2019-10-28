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Суд над экс главным архитектором Минска начнется 1 ноября. А как быть с тем, что он не ходит?

29.10.2019 19:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу, 1 ноября, начнется суд над бывшим главным архитектором Минска Павлом Лучиновичем, который сейчас находится в больнице с параличом нижней части тела.

Соответственно, лично прийти на заседание он не может. Об этом TUT.BY сообщили источники, а мы узнали, какой у этого всего вариант развития событий.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Павла Лучиновича задержали 16 марта 2019 года по подозрению в получении взятки в четыре тысячи долларов от предпринимателя. А 2 сентября Лучиновича с параличом нижней части тела и инфекционным диагнозом доставили из СИЗО на Володарского в 5-ю городскую клиническую больницу, где он сейчас находится. Он содержится не под стражей, а под залогом. По словам источников TUT.BY, он по-прежнему не ходит и самостоятельно не сидит.


Но на 10.20 утра 1 ноября назначено судебное разбирательство в суде Заводского района по уголовному делу по обвинению Лучиновича в получении взятки.

— Ему даже повестку прислали: явиться в суд. А как он в него явится, если он даже сидеть самостоятельно не может? — говорит знакомый с делом источник.

Что обычно происходит в таких случаях?
Мы спросили у практиков, как обычно в таких случаях дальше развиваются события.

Как правило, адвокат обвиняемого, находящегося в больнице, заявляет на судебном заседании ходатайство о переносе разбирательства до момента выздоровления подзащитного. К ходатайству прилагается справка о состоянии здоровья обвиняемого. При необходимости сообщается также о том, что обвиняемый намерен участвовать в процессе (но не может физически).

Потом по этому поводу суд заслушивает сторону обвинения и принимает решение. Как правило — о переносе судебного разбирательства.

Могут ли человека принудительно доставить в суд?
Это возможно только при том условии, если суду неизвестно, почему обвиняемый не явился. Тогда его объявляют в розыск и впоследствии доставляют в суд.

Если же заявлено ходатайство о переносе разбирательства в связи с нахождением обвиняемого в больнице — то этапировать его нельзя. Во-первых, обвиняемый находится не под стражей, а под залогом. Во-вторых, не скрывается от суда.

Почему тогда вообще назначили судебное разбирательство?
Казалось бы, если обвиняемый не может прийти на суд, зачем гонять туда-сюда других участников процесса? Но дело в том, что непроцессуальное общение того же адвоката и судьи запрещены, поэтому уведомить суд о состоянии здоровья подзащитного заранее не так-то легко.

Если делать это заранее, то нужно подавать ходатайство о переносе разбирательства через канцелярию суда. А это значит, что судья все равно ознакомится с ним накануне процесса — то есть уже после того, как будет объявлена дата первого дня разбирательства.

История с Лучиновичем
Напомним, Павла Лучиновича задержали в машине. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в авто. Как рассказывал источник портала, несколько экспертиз показали, что Лучинович к этим купюрам не притрагивался. Второй эпизод, который вменяется Лучиновичу, — получение им шампанского и сладостей перед Новым годом от представителя коммерческой компании, говорил собеседник TUT.BY.


В связи с недавним совещанием Александра Лукашенко с силовиками на дело обратили дополнительное внимание, а руководство Мингорисполкома решило пока поставить на паузу поиск нового главного архитектора столицы. Обвиняемый в передаче взятки Лучиновичу находится под стражей и тоже вызван в суд на 1 ноября.
 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 1 ноября, начнется суд над бывшим главным архитектором Минска Павлом Лучиновичем, который сейчас находится в больнице с параличом нижней части тела.
 
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