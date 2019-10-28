Павла Северинца снова исключили из белорусского ПЕН-центра

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Его дело во вторник рассматривала Рада организации. Большинство ее членов не согласилось с предложением председателя ПЕН-центра Светланы Алексиевич о временном приостановлении членства либо о перенесении рассмотрения на 31 октября (29 октября — "ночь расстрелянных поэтов").





Ранее Северинца исключили за неуплату взносов, но он их заплатил, и собрание организации возобновило членство. С этим не согласилась приблизительно третья часть членов ПЕН-центра, которая возмущена его "дикими взглядами". Дело в том, что недавно Павел Северинец публично заявил: в организации есть "гей-лобби" и

"марксисты".









Как заявила накануне Алексиевич, "дело Северинца" поставило ПЕН-центр на грань раскола, и она прилагала усилия, чтобы его избежать.





Интересно, что обжаловать решение Рады ПЕН-центра о своем исключении Павел Северинец сможет только через два года, на следующем общем собрании организации.



