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Павла Северинца снова исключили из белорусского ПЕН-центра

29.10.2019 18:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Писателя и оппозиционного политика Павла Северинца снова исключили из белорусского ПЕН-центра.


svaboda.org
 Его дело во вторник рассматривала Рада организации. Большинство ее членов не согласилось с предложением председателя ПЕН-центра Светланы Алексиевич о временном приостановлении членства либо о перенесении рассмотрения на 31 октября (29 октября — "ночь расстрелянных поэтов").

Ранее Северинца исключили за неуплату взносов, но он их заплатил, и собрание организации возобновило членство. С этим не согласилась приблизительно третья часть членов ПЕН-центра, которая возмущена его "дикими взглядами". Дело в том, что недавно Павел Северинец публично заявил: в организации есть "гей-лобби" и 
"марксисты".


Как заявила накануне Алексиевич, "дело Северинца" поставило ПЕН-центр на грань раскола, и она прилагала усилия, чтобы его избежать.

Интересно, что обжаловать решение Рады ПЕН-центра о своем исключении Павел Северинец сможет только через два года, на следующем общем собрании организации.
 
 
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Писателя и оппозиционного политика Павла Северинца снова исключили из белорусского ПЕН-центра.
 
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