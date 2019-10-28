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Сколько мешков картошки можно купить за годовой доход депутата?

29.10.2019 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выборы в Палату представителей позволяют узнать о доходах некоторых начальников, депутатов той же Палаты представителей.

Каждый кандидат в депутаты представляет декларацию о доходах за предыдущий год, пишет 1reg.by
Правда, в большинстве районов Брестской области избирательные комиссии принимают решения не публиковать эти данные в прессе, а только на плакатах на избирательных участках.

Потому информация эта преимущественно станет доступной после 1 ноября.
Однако, в некоторых районах о доходах претендентов на депутатское кресло уже известно. Как, например, в Столинском избирательном округе №16.

Примечательно, что именно здесь повторно баллотируется действующий депутат Палаты представителей Александр Боболович. На этом округе – у него самый высокий доход за 2018 год среди всех кандидатов – 38875 рублей 79 копеек.

 
Также, у него в собственности имеется легковой автомобиль «Форд Транзит» 1995 г.в., прицеп к нему 1987 г.в., трактор МТЗ-82 1997 г.в., прицеп 2ПТС-4 1998 г.в., жилой дом в рабочем поселке Речица общей площадью 108 м. кв.

Сколько картошки и бензина выйдет за такую сумму?



В интернете мы нашли объявление о продаже квартиры в поселке Речица Столинского района за 35 тысяч рублей. Годового дохода депутата хватило бы на это приобретение, осталось бы еще и на празднование новоселья.

Также, за этот доход можно было бы приобрести 19 путевок в Египет на 7 дней.

Доход Александра Боболовича равняется 168 бюджетов прожиточного минимума (230,91 рублей).

А сколько картошки выйдет? Аж 1943 мешка, если покупать по 50 копеек за килограмм в мешках по 40 килограмм.

Также, этой суммы хватило бы на 23278 литров бензина АИ-95 по цене на 22 сентября.

А как у других кандидатов в Столинском районе?

После Александра Боболовича следующей по уровню дохода идет редактор газеты “Навіны Палесся” Елена Климушко. Ее доход за 2018 год составил 25230 рублей 86 копеек. Из недвижимости у Елены Климушко – жилой дом общей площадью 69 м.кв. и квартира общей площадью 67,7 м.кв. в Столине.

Правда, получить больший доход в должности депутата парламента Елена Константиновна не сможет. Дело в том, что редактор газеты решила снять свою кандидатуру с выборов и 23 октября окружная избирательная комиссия удовлетворила ее заявление.

В соперниках Александра Боболовича остались коммерческий директор ООО «Беллесинтертранс» Виктор Михальчук и шеф-повар общества с ограниченной ответственностью «РестфудГрупп» Сергей Мазан.

Доход Виктора Михальчука за 2018 год – 10692 рубля 52 копейки.
 
 
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Выборы в Палату представителей позволяют узнать о доходах некоторых начальников, депутатов той же Палаты представителей.
 
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