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Лабкович: давят на кандидатов - выносят им предупреждения или снимают с регистрации

29.10.2019 18:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович прокомментировал ситуацию с вынесением предупреждений кандидатам за несвоевременный уход в отпуск и цензурой выступлений со стороны избирательных комиссий.


Владимир Лабкович
Правозащитник отметил, что статьей 77 Избирательного кодекса предусмотрено освобождение кандидата в депутаты от трудовых обязанностей для участия в предвыборных мероприятиях, и формально эта норма закона должна служить определенной гарантией деятельности и защитой для кандидатов. Однако, как всегда бывает, нарушение статьи в ряде случаев используется избирательными комиссиями для вынесения предупреждения кандидатам и запугивания их тем, что они будут сняты с избирательной кампании.

"Это досадный случай и у меня есть несколько вопросов. Насколько обоснованно, с логической точки зрения, выносить предупреждения за подобные нарушения? Насколько такие нарушения действительно влияют на свободные, справедливые и демократические выборы? Возможно ли было просто предупредить людей, что они должны уйти в отпуск? Ведь я очень сомневаюсь, что у тех людей, которые по той или иной причине не написали вовремя заявления об уходе в отпуск, действительно был коварное намерение каким-то образом воспользоваться этим в избирательной кампании для своей выгоды.


Особенно это смешно в ситуации с Бобруйском, где кандидату Владимиру Загришеву, который написал заявление на отпуск в пятницу, а получил его только в понедельник, было вынесено комиссией предупреждение за то, что он в субботу и воскресенье еще не был в отпуске", - говорит Владимир Лабкович.

По его мнению, такое абсурдное использование норм права дискредитирует не только Избирательный кодекс, но и вообще институт выборов.

Кроме того, правозащитник отмечает и многочисленные факты цензуры во время выступлений кандидатов в депутаты по телевидению, на радио и в печати их программ.

"Случаи, которые мы наблюдаем и анализируем, действительно превосходят те ограничения, которые предусмотрены избирательным кодексом. Как правило, в выступлениях кандидатов нет ни пропаганды войны, ни призывов к насильственному изменению конституционного строя, ни разжигания расовой или социальной розни и так далее. Чаще всего претенденты на депутатский мандат говорят о том, что они как кандидаты собираются делать в пределах компетенций, которыми наделены по закону. Условно говоря, мне более понятно, когда кандидат говорит о том, что он будет настаивать на импичменте президенту, чем если он обещает проложить велодорожки или построит новый магазин. Потому что импичмент президенту находится в пределах компетенций и полномочий Палаты представителей, а вот строительство - нет", - подчеркивает Владимир Лабкович.

Он считает, что если комиссии видят в таких заявлениях кандидатов основания для цензуры и используют против них статью 47 Избирательного кодекса, то это говорит о том, что нынешняя избирательная кампания проходит в более худшем формате, чем было раньше.


"Особенность ее по сравнению с предыдущими парламентскими выборами и в том, что вот таким использованием различных механизмов и процедур давят на кандидатов - выносят им предупреждения или снимают с регистрации", - подчеркнул Владимир Лабкович.
 
 
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Координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович прокомментировал ситуацию с вынесением предупреждений кандидатам за...
 
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