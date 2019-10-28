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"Кандидаты власти" снимаются с выборов

29.10.2019 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все меньше остается округов, где сохраняется интрига в борьбе за депутатский мандат между кандидатами власти.

Так, из списка выбыл Пружанский избирательный округ. Здесь изначально было зарегистрировано 7 кандидатов в депутаты, в том числе представители партий -- КПБ, ОГП, БСДП (Г), ЛДП. Однако "демократия" просматривалась не столько в присутствии партийцев - как провластных, так и оппозиционных, сколько в наличиии кандидатов из списка местного начальства. Однако интрига сохранялась не долго. Начальник местного филиала "Белтелекома" Александр Омельянчук добровольно отказался от борьбы за депутатский мандат. Таким образом, кандидат власти остается один - главный ветеринарный врач месной птицефабрики Александр Левчук.

Аналогичная ситуация и в соседнем Днепро-Бугском избирательном округе. Здесь с выборов снялся Николай Довгун, начальник Дрогичинского подразделения "Брестоблгаза". Соответственно кандидатом власти теперь модет считаться только председатель Дрогичинского районного совета депутатов Светлана Бартош.
 
 
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Все меньше остается округов, где сохраняется интрига в борьбе за депутатский мандат между кандидатами власти.
 
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