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Взрыв котельной в Жодино: один человек погиб, несколько пострадавших
Источник материала: Партизан
29 октября произошел взрыв котла в котельной, расположенной на территории одной из городских организаций Жодино.
Как сообщает Следственный комитет, в результате один человек погиб, четверо пострадали и доставлены в больницу.
На месте происшествия работают следователи и эксперты, обстоятельства случившегося выясняются.
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29 октября произошел взрыв котла в котельной, расположенной на территории одной из городских организаций Жодино.
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