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В Минске привезли «тыквомобиль» Suzuki SX4 Pumpkin Edition. Что это такое?

29.10.2019 20:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Suzuki привезла в Минск кроссовер SX4 в эксклюзивной версии PumpkinEdition. Автомобиль в тыквенном цвете и особой комплектации доставили в автоцентр «РедМоторс» в Малиновке прямо к Halloween. Тем, кто приедет на него посмотреть 31 октября, обещают «безумно страшные» приключения, развлечения и подарки.


Необычный автомобиль привезли прямо с завода. Там его окрасили в нетипичный для модели тыквенный цвет и дооснастили для больших путешествий, а уже в Минске нанесли узнаваемые атрибуты в стилистике Halloween.

Pumpkin Edition отличается не только цветом. В его основе лежит спецверсия Suzuki SX4 Tabi, разработанная для любителей путешествий (кстати, именно это слово обозначает японский иероглиф «таби»). В салоне предусмотрена продвинутая акустика от Pioneer и повышенная шумоизоляция. Под ноги подстелили модные ковры, а логотипы версии отразили на панели и крыльях автомобиля. Полноприводной кроссовер оснащен 1,6-литровым мотором и коробкой-автоматом. Интересная деталь — к машине идет водонепроницаемая спортивная сумка Suzuki.






Suzuki SX4 Pumpkin Edition можно вывезти из шоурума — в Минске доступно несколько экземпляров. Также его можно заказать, причем на заводе укомплектуют автомобиль с учетом индивидуальных пожеланий. Цена за спецверсию — 51 400 рублей.


«Японские автомобили умеют удивлять, и „тыквенная“ версия это прекрасно иллюстрирует. Мы привезли ее в Минск специально к Halloween, чтобы подчеркнуть антураж мистического праздника», — отмечают в автоцентре «РедМоторс».

 
Теги: Минск
 
 
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Необычный автомобиль привезли прямо с завода. Там его окрасили в нетипичный для модели тыквенный цвет и дооснастили для больших путешествий.
 
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