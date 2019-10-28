Замки проще рушить, а мосты — сжигать…

sn-plus.com Что — ожидать прорыва? И это не просто рассуждения о городах—спутниках Минска: запланированы большие капиталовложения в развитие регионов,пишетЧто — ожидать прорыва?

Сердце Гданьска

В уютном кафе разговор неожиданно зашел о бывшем многолетнем мэре Гданьска Павле Адамовиче, который трагически погиб в начале этого года.





— …Его лично знала половина города — треть миллиона! Представляете: он со всеми ими ручкался в разные времена! С забастовки на верфи, когда юридически обеспечивал «Солидарность». Ездил на велосипеде, в трамвае… Не разово, не только для картинки под выборы. Кстати, выиграл шесть кампаний подряд, у реальных оппонентов! И объяснение очень простое: мэр постоянно общался с горожанами, ежедневно среди обычных людей.





— Я знаю бар, где и сейчас висит траурный портрет… Люди помнят: пан Павел нередко приходил сюда и пил пиво, к нему подсаживались, начинался разговор. Причем куда чаще люди не личным делились, а идеями о Гданьске, что в городе хорошего и плохого, как сделать его лучше. Это помнят и ценят до сих пор. Мэр тут на деле был важнее президента страны либо премьера. Адамович объединил всех идеей динамики Гданьска. И получилось! Не без косяков, но в целом город реально поднялся. Не все шло гладко: например, ведра помоев вылили после инициативы принять беженцев. Но затем оказалось, что он был прав…









Траур по мэру Гданьска Павлу Адамовичу





— Когда случилась та трагедия, бары, кафе, парки опустели на несколько дней. Зато какие очереди выстраивались в пунктах сдачи крови! Была трагедия для всего Гданьска, почти каждой городской семьи, когда уголовник с больной психикой несколько раз пырнул его ножом в сердце… На благотворительном уличном концерте, принародно.

Память Глубокого

Один из белорусских «мэров»-долгожителей — Олег Морхат. Не 20 с гаком лет, как Адамович, но продержался у руля почти 10 лет. В том, что Глубокое не утонуло, несомненная заслуга именно этого человека. Идеализировать его не приходится: у Морхата характер, как минимум, твердый и голос вовсе не тихий, но в целом предприятия умудрился сохранить, далеки от плачевных и многие бывшие колхозы.





Вертикаль можно винить во многих грехах, но что у нее не отнимешь — за долгие годы практически все райцентры здорово прибавили в порядке. Показуха не показуха, а чаще глаз они все же радуют. Глубокое не исключение. Говорить о каком-то особом вкладе в это главы региона вроде и не приходится — чем-то аналогичным могут похвалиться и «мэры»-казнокрады, здорово нажившиеся на обустройстве городских улиц и площадей, а затем попавшие в немилость и тюрьмы.





Но в случае с Морхатом надо все же признать уникальность: не будь его, ни за что бы местным активистам не удалось обозначить памятной табличкой дом, где родился создатель бел-чырвона-белого стяга Дуж-Душевский, аллею со скульптурами выдающихся земляков, в том числе и отнюдь не ценимых центральной властью… А перезахоронение польского пограничника, который, по легенде, в сентябре 1939-го накосил с роту «красноармейцев-освободителей»? А фестиваль вишни? А единственная уцелевшая в области независимая газета?





Можно сказать, что к этому причастны многие. Но правда и в том, что будь на месте Морхата традиционный белорусский «мэр», почти ничего из перечисленного город бы не видел и не знал.





Потому что именно градоначальник должен был принять решение, а это значит — не убояться. Ни начальства, ни народа. Так вот о народе: главный в районе не побоялся выходить на городские конкурсы с баяном в руках… Знаете, этот вроде бы незатейливый номер не каждый в состоянии исполнить! А недавно «музыкант» рассказал на важном совещании нелицеприятную правду о провальных экономических «новациях» областного начальства. Итог: с витебских чиновников ни волоска не упало, а «голову» Глубокого показательно для остальных вертикальных вольнодумцев уволили. Пинок в благодарность…









Олег Морхат с баяном в руках. Фото: kraj.by





Но говорить о солидарности с многолетним руководителем региона не приходится. Более того, когда в «Нашай Ніве» появилось откровенное интервью с ним, то сколько огульной грязи вылили в комментариях, в том числе и земляки Морхата...





Реакция загнанной в угол общественности на разборки во власти? Не без того. Но не сказать человеку «спасибо» за ту поддержку, которую он реально оказал городу? Сомневаюсь, что «тотальные» критики бесконечно правы. Да что там опальный чиновник: вон и Милинкевичу, Позняку, Некляеву, Лебедько и остальным бесконечно достается за то, что они якобы такие-сякие… Бей своих, чтоб боялись чужие? И чего добьетесь?

Выжидание Орши

Недавно появилась новость : решением президента Орша станет новым «городом солнца». То, что не удалось сделать в 1990-е Геннадию Карпенко (мэру) и Виктору Гончару (его заместителю) в Молодечно, должно наконец реализоваться тут. На границе с Россией и возле родины главы государства. Чтобы и соседи, и свои видели: вопреки очевидному можно добиться невероятного — условно говоря, догнать поражающий своими успехами Гданьск. Во всяком случае, заставить общественное мнение проводить параллели с детищем Адамовича.









Геннадий Карпенко - мэр Молодечно (справа) и Виктор Гончар





Кстати, демократы Карпенко и Гончар за непродолжительный срок руководства Молодечно сделали в нем очень много. Да, задуманное больше осталось в планах. Но как минимум в плане исторической топонимики, оживления культурной жизни региона они предвосхитили усилия того ж Морхата в Глубоком. Но помнят ли об этом в Молодечно? Память есть. Только ни в барах, ни на заводах ни фотографий, ни табличек с упоминанием имен «отцов-зачинателей» нет.





И вот — новое время, новая поддержка старой идеи. Парадокс: и центр, и горожане рады бы реализовать тот план. Но есть четкое ощущение: и в Минске с Витебском , и в оршанском исполкоме, и в городских спальниках, заводах, в депо и деревнях в экономическое, социальное потепление не верят. Все ждут очередного отбывания номера. Люди подозревают чиновников, а те ни во что не ставят людей. Но все надеются: а хоть что-то да и нам перепадет! Одним бутерброды, другим сухари, третьим крошки… Вот чего ожидают.









Потому что помнят предыдущие пробы и попытки в этом же ключе. Их уроки безрадостны: «мэров» привозили черт-те откуда, они строили себе коттеджи, уезжали либо садились, ресурсы из центра непонятно как испарялись, люди свыкались с безнадегой либо собирали чемоданы и на вокзал, в Россию, вокруг дома родителей Владимира Короткевича, в котором он написал легендарное «Дзікае паляванне караля Стаха», продолжались пустые дискуссии…





И что тогда говорить о работавших некогда на космос и оборонку оршанских заводах, если годами хирел обыкновенный деревянный дом одного из самых знаковых для возрождающейся страны писателей? Того, который сказал не оршанцам — всему народу: посмотрите, если прадеды наши когда-то сделали Беларусь страной величественных замков, то неужели нам слабо?!





А выходит — слабо. Ибо… Безверие. Пессимизм. Вседозволенность. Единоначалие. Нелюбовь. Зависть. Непонимание. Запреты. Ограничения. Разъединенность...





И это все об экономике и обществе. Пока нет гордости за свой город, как у жителей Гданьска, пока мэров назначают сверху, а не выбирают люди, пока не советуются, а спускают указивки, пока не начнут благодарить за реально сделанное, пока председатель исполкома — божок, которому ну никак не снизойти до того, чтобы выпить вечером пива с горожанами в уютном баре, ничего ни у кого не получится.





Как не вышло у Карпенко с Гончаром в Молодечно, как не срослось у череды прочих градоначальников…









Да, мосты проще сжигать, а замки рушить. Но ведь в том же Гданьске смогли поднять огромный, сложный город?





Получается, вопреки всему печальному и просто дурному, что было вчера, надо все же пробовать. Верить и строить. Короткевич и Адамович верили: должно получиться. У Адамовича получилось с большим городом, у Короткевича — с верой в страну и народ.

А у оршанцев и нас?

С позитивным продолжением мысли как-то не совсем... Хотя…





Вот факт: а ведь дом Короткевича не снесли — его выкупили! Нет, не исполком — бизнесмен. Но не для себя — для города… Может, это знак? Первая ласточка?











