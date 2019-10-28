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Лукашенко потребовал до 7 ноября завершить уборочную кампанию
29.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до 7 ноября завершить осенние полевые работы. Глава государства заслушал доклад о завершении
«Украина в очереди стоит за картофелем. Заполните хранилища. И не только для своего населения на зиму, но и чтобы продать попозже по весне за хорошую цену эту картошку. То же самое касается и овощей», – сказал Лукашенко.
Белорусский лидер также указал, что гречихи в этом году собрали меньше, чем год назад. «В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай бог это произойдет по ценообразованию», - предупредил он. Сбор зерновых в стране завершили в августе. Теперь убирают кукурузу, овощи, плодовые и перевозят в специальные хранилища.
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Президент Беларуси также указал, что гречихи в этом году собрали меньше, чем год назад, и потребовал не допустить роста цен.
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